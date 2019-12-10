Уполномоченному можно пожаловаться на нарушения прав человека в Челябинской области
Антон Шарпилов, новый челябинский уполномоченный, разместил на официальном сайте график приема граждан.
Как и раньше, к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области можно обратиться как устно, так и письменно.
Прием граждан омбудсмен осуществляет каждый вторник с 10:00 до 12:00 по предварительной записи по телефону (351) 737-15-41 по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 51а, оф. 110.
На прием к сотруднику Аппарата можно попасть без записи с 10:00 до 12:00 каждый четверг.
Почтовый адрес для направления корреспонденции: 454091, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 51а, офис 116.
В электронном виде можно направить свое обращение на сайте www.ombudsman74.ru через Интернет-приемную либо на адрес электронной почты: ombudsman74@mail.ru
Напомним, 26 ноября по предложению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области назначен новый уполномоченный по правам человека. Антон Шарпилов был утвержден депутатами Законодательного собрания в должности омбудсмена на пятилетний срок. Из 50 присутствующих «за» проголосовали 42 депутата, двое были против, трое воздержались и еще трое не голосовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU