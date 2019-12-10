Челябинские эмигрантки рассказали о Германии

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-10T17:55:15+03:00

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Две челябинки — Мария Горшкова и Полина Кулина рассказали сайту Hornews.com, какой им предстала Германия.

Мария Горшкова родом из Копейска Челябинской области, там же закончила школу и осуществила свою мечту: по программе Au Pair уехала в Германию. Жила в одной из зажиточных семей Мюнхена, помогала им по дому, присматривала за детьми. Мария составила список тем, которые ей показались необычными в стране проживания.

О том, какие стереотипы развенчались, а какие подтвердились, журналисты спросили еще одного «эксперта». Полина Кулина тоже родом из Челябинска, прожила в Германии 8 лет. Обосновалась не в обеспеченной западной части, а на территории бывшей ГДР, на востоке. Разница в быте и традициях, по впечатлениям девушек, оказалась значительной.

«Улыбчивые прохожие, приветливые соседи — это все есть в Германии. Эта доброжелательность распространяется на всю коммуникацию. Очень часто ученики в школах разговаривают с учителями на «ты», а начальник может даже посмеиваться, если к нему обратиться на «вы», — приводит сайт мнение Маши.

«Улыбаются фальшиво. Он тебе улыбается, а за спиной катает на тебя жалобу в мэрию, что у тебя яблоня листву на его огород роняет или что у тебя в воскресение свет до 12 горел, и ему это мешает. Не все такие. В Восточной Германии такое поведение, как и у нас, считается лицемерием и стукачеством. С учителями здесь говорят строго на «вы», — рассказала Полина.

Эта противоположность в восприятии девушек распространилась на все позиции. В Западной Германии нет традиции кормить наемного работника; жители мало задумываются о внешнем виде, не сидят в соцсетях; считают, что русские — все гопники; являются приверженцами пива, и его относят к низкоалкогольным напиткам; детям прививается самостоятельность; собирают бутылки; признается равенство каждого члена семьи.

В Восточной, наоборот, хлебосольство в традиции; по одежке встречают — по уму провожают; популярны социальные сети среди молодежи; культ пива доведен до абсурда; родители ответственны за детей до 21 года; а женщина может забрать все имущество при разводе.

Скорее всего, это объясняется разницей восприятия мира и житейским опытом самих девушек.

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ИСТОЧНИК KP.RU