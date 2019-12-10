2019-12-10T17:50:54+03:00
Общество

Президентский номер в городском бору все же построят

На реконструкцию «обкомовских дач» потратят почти полмиллиона рублей
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1 - Дорога в сторону плотины. 2 – Дорога на «обкомовские дачи». 3 - Дорога на Северо-Запад. 4 - Пешеходный мост. 5 - Парковка.1 - Дорога в сторону плотины. 2 – Дорога на «обкомовские дачи». 3 - Дорога на Северо-Запад. 4 - Пешеходный мост. 5 - Парковка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Несмотря на то, что встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоятся в 2020 году не в Челябинске, а в Санкт-Петербурге, президентский номер в городском бору все же построят. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», подрядчикам предстоит реконструировать знаменитые обкомовские дачи (гостиничный комплекс для чиновников) и сделать новый пристрой, где будут хамам, массажный, маникюрный кабинеты и прочие прелести.

Аукцион на реконструкцию гостиничного комплекса объявило региональное министерство строительства и инфраструктуры. Начальная цена контракта — 441 миллион рублей.

— Всем, кого задела планируемая достройка обкомовских дач: на саммитах ШОС и БРИКС жизнь не кончается и свет клином не сошелся, будут еще мероприятия, для которых понадобятся эти драгоценные номера, и президент к нам нагрянет обязательно, вот увидите, — рассуждают авторы «Челябушки». — Жилые помещения — не конгресс-холл, они во все времена остаются востребованными.

Кстати, название «обкомовские дачи» пошло от того, что в советские времена в городском бору располагался дачный комплекс Челябинского областного комитета КПСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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