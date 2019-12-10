Челябинцы спорят о том, хорош ли новый вице-мэр из ГИБДД
Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству стал бывший замначальника областной ГИБДД Максим Куляшов. Читатели КП-Челябинск активно обсуждают назначение. Вот что они пишут в наших группах в соцсетях.
Андрей:
— При всем уважении к опыту и орденам Максима Николаевича, это очень плохая кандидатура... да здравствуют бессмысленные дорожные знаки, подземные переходы и забор.
Ольга:
— Из руководящих сотрудников ГИБДД Куляшов самый грамотный. Он как раз работал в связке с дорожниками, отвечал за организацию движения — светофоры, развязки.
Александр:
— Ольга, да-да, я помню, как исчезли пешеходные переходы на Молодогвардейцев, и «Пятерочке» пришлось открывать второй магазин, зеркально первому, на другой стороне дороги! А нужна ли нам такая безопасность? Где безусловный приоритет пешеходов в городе?
Дмитрий:
— Я за него спокоен, чисто юридически он будет всегда прав.
Мнение по поводу назначения нового вице-мэра высказал в своем блоге и урбанист Лев Владов.
— Мягко говоря, это неожиданно. То есть, как я понимаю, Максим Николаевич никогда не имел отношения к проектированию дорожной инфраструктуры, не занимался городским транспортом или хозяйством, да даже не укладывал асфальт. Теперь он будет курировать все, что находится на улице — дороги, тротуары, разметку, транспорт, деревья, газоны, светофоры.
Подобное назначение выглядит странно. Хотя, я человек неопытный и многого не знаю — может так надо? В любом случае, именно с Максимом Куляшовым я собираюсь встретиться в ближайшее время, об этом мы договорились с главой города.
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