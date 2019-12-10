2019-12-10T19:03:29+03:00
Общество

Мэрию и подрядчика оштрафовали за контракт на ремонт скандального фонтана в Копейске

Их наказали за заключение антиконкурентного соглашения
Валентина ВАГАНОВА
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Фонтан сделали ко Дню города. Фото: vk.com/«Подслушано в Копейске»Фонтан сделали ко Дню города. Фото: vk.com/«Подслушано в Копейске»
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Антимонопольная служба поставила точку в скандале вокруг главного фонтана в Копейске. Управление строительства и компанию-подрядчика оштрафовали за заключение антиконкурентного соглашения. Напомним, контракт на выполнение работ был заключен без торгов, с единственным подрядчиком.

Так, Челябинское отделение УФАС установило, что ремонт фонтана начался еще до подписания контракта. Кроме того, компания «Флагман» не выполняла работы на объекте, а привлекла для этого фирму «А-Холдинг».

— За нарушение требований законодательства на ООО «Флагман» наложен административный штраф в 100 тысяч рублей, а на его должностное лицо — 15 тысяч рублей. Сотрудника управления строительства администрации Копейска оштрафовали на 20 тысяч, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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