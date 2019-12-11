Трогательную скульптуру в центре Челябинска замотали в целлофан

СЕГОДНЯ 06:02 2019-12-11T06:02:56+03:00

Горожане опасаются, что от нее решили избавиться

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Возле Оперного театра на Кировке скульптуру, изображающую женщину и ребенка, читающих книгу, замотали в целлофановую пленку. Прохожие предполагают, что ее так «утеплили», но более внимательные горожане заметят, что она находится на газоне.

— Неужели в утиль отправят? — спрашивают читатели «КП-Челябинск».

Памятник был установлен на гранитный бордюр. Фото: wikimedia.org

Причиной «переезда» стало обновление гранитный плит, на которых и сидела женщина. Скульптуру перенесли на деревянные поддоны и обмотали пленкой еще летом.

Кстати, у композиции несколько названий. Некоторые именуют ее «Первая учительница», что тут же вызывает бурное обсуждение — образ педагога в кофточке с глубоким декольте получился довольно смелым. Но ее автор Анна Шарикова уверяет, что на самом деле изображала молодую маму с сыном.

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ИСТОЧНИК KP.RU