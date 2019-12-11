Трогательную скульптуру в центре Челябинска замотали в целлофан
Возле Оперного театра на Кировке скульптуру, изображающую женщину и ребенка, читающих книгу, замотали в целлофановую пленку. Прохожие предполагают, что ее так «утеплили», но более внимательные горожане заметят, что она находится на газоне.
— Неужели в утиль отправят? — спрашивают читатели «КП-Челябинск».
Памятник был установлен на гранитный бордюр. Фото: wikimedia.org
Причиной «переезда» стало обновление гранитный плит, на которых и сидела женщина. Скульптуру перенесли на деревянные поддоны и обмотали пленкой еще летом.
Кстати, у композиции несколько названий. Некоторые именуют ее «Первая учительница», что тут же вызывает бурное обсуждение — образ педагога в кофточке с глубоким декольте получился довольно смелым. Но ее автор Анна Шарикова уверяет, что на самом деле изображала молодую маму с сыном.
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ИСТОЧНИК KP.RU