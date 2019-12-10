Инвестор, который планировал обустроить платные парковки в Челябинске, вышел из проекта

СЕГОДНЯ 20:26 2019-12-10T20:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Инвестиционная группа «РВМ Капитал» больше не участвует в создании платных парковок в Челябинске. Сообщение об этом появилось сегодня, 10 декабря, на сайте компании.

— Проект «Администратор челябинского парковочного пространства» сменил собственника, инвестиционная группа «РВМ Капитал» вышла из состава акционеров и больше не участвует в его реализации, — говорится в релизе.

Напомним, в южноуральской столице планировали сделать платные стоянки на 8000 мест. Но летом мэрия решила расторгнуть контракт с инвестором.

Бизнесмены считают, все застопорилось, потому что администрация так и не утвердила перечень парковочных мест. Хотя предприниматели уже вложили деньги в проект: начали реконструкцию центра обработки данных, приобрели оборудование и программное обеспечение, разработали сайт и мобильное приложение, а также проект организации дорожного движения парковочных мест.

— По причине очевидно разных взглядов сторон концессионного соглашения на проект в установленные сроки он реализован не был. В силу сложившейся ситуации «РВМ Капитал» более не видит целесообразности участия в этом проекте, — сообщили в компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU