2019-12-10T21:24:45+03:00
Общество

Житель Челябинска, которого сбила маршрутка на остановке, находится в коме

Медики делают все, чтобы спасти ему жизнь
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинцу сделали операцию.Челябинцу сделали операцию.Фото: Александр ГЛУЗ
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В горбольнице № 5, где сейчас находится пострадавший, рассказали о его состоянии. Челябинец получил серьезнейшие травмы после наезда вылетевшей с дороги маршрутки.

— Пациента прооперировали. Он сейчас в реанимации в состоянии медикаментозной комы. Его состояние тяжелое, — говорят врачи.

Уголовное дело по ДТП с маршруткой пока не возбуждено — полицейские ждут результатов экспертизы.

Напомним, авария произошла утром 6 декабря на перекрестке Российской и проспекта Победы. Маршрутка №478 вылетела на остановку и сбила мужчину. В последний момент от машины отпрыгнул еще один человек. Кроме того, на остановке ждали транспорт множество других людей.

Известно, что водителю 55 лет. За рулем он — большую часть жизни. Грубых нарушений ПДД не допускал. В момент аварии был трезв.

Маршрутка вылетела на полную остановку в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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