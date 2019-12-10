Житель Челябинска, которого сбила маршрутка на остановке, находится в коме
В горбольнице № 5, где сейчас находится пострадавший, рассказали о его состоянии. Челябинец получил серьезнейшие травмы после наезда вылетевшей с дороги маршрутки.
— Пациента прооперировали. Он сейчас в реанимации в состоянии медикаментозной комы. Его состояние тяжелое, — говорят врачи.
Уголовное дело по ДТП с маршруткой пока не возбуждено — полицейские ждут результатов экспертизы.
Напомним, авария произошла утром 6 декабря на перекрестке Российской и проспекта Победы. Маршрутка №478 вылетела на остановку и сбила мужчину. В последний момент от машины отпрыгнул еще один человек. Кроме того, на остановке ждали транспорт множество других людей.
Известно, что водителю 55 лет. За рулем он — большую часть жизни. Грубых нарушений ПДД не допускал. В момент аварии был трезв.
Маршрутка вылетела на полную остановку в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU