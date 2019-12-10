В Челябинске эвакуаторы оставили без машин детей-инвалидов, которые приехали на утренник

СЕГОДНЯ 21:26 2019-12-10T21:30:06+03:00

Парковка была перекопана и машины поставили рядом Фото: Андрей АБРАМОВ

Некоторые семьи добирались из других городов области

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Эвакуаторщики испортили предновогоднее настроение детям-инвалидам и их родителям. Сегодня особенных ребят собирали в Театр оперы и балета на спектакль «Щелкунчик», но после представления не все родители нашли свои машины.

Машины были припаркованы рядом с перекопанной парковкой, в 15 метрах до запрещающего стоянку знака. У одной из семей не оказалось с собой достаточной суммы. Напомним, за неправильную парковку нужно оплатить штраф и стоимость эвакуации автомобиля.

— Эта семья — наши подопечные. Ребенок победил онкологию, — рассказала пресс-секретарь фонда «Искорка» Вера Касаткина. — Мама ребенка Светлана говорит, что у нее просто нет с собой 2900 рублей.

С фондом даже связался неравнодушный челябинец, который предложил перевести эту сумму, чтобы семья поскорее вернулась домой.

— В 20:00 они вернулись домой с машиной и квитанций, — добавила Вера Касаткина. — Эвакуировали машины в 13:00.

Родители жалуются, что дети не кушали с самого утра: позавтракали и поехали на представление. Как объяснили ситуацию в ГИБДД, читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU