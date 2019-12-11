В ГИБДД рассказали, почему эвакуировали машины детей-инвалидов от театра в Челябинске
Автомобили семей с детьми-инвалидами, которые эвакуировали от Театра оперы и балета во время спектакля, нарушили правила. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинска.
— Действие знака «Остановка и стоянка транспортных средств запрещена» распространяется на автомобили со знаками «Инвалид», — прокомментировали в отделе пропаганды Госавтоинспекции.
В ГИБДД отметили: прежде чем машины погрузят на эвакуатор, нарушение фиксируется на фото. Автовладельцы могут обжаловать решение.
Между тем, у родителей, которые целый вечер вызволяли автомобили со штрафстоянки, другая версия.
— Припарковались рядом с перекопанной парковкой, до запрещающего стоянку знака — больше 15 метров. В 13:00 эвакуатор по согласованию с ГИБДД забрал машины, — рассказала КП пресс-секретарь фонда «Искорка» Вера Касаткина, подопечные которого также лишились машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU