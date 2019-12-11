В ГИБДД рассказали, почему эвакуировали машины детей-инвалидов от театра в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-11T07:35:27+03:00

В Госавтоинспекции убеждены, что водители нарушили правила Фото: Андрей АБРАМОВ

У родителей другая версия

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Автомобили семей с детьми-инвалидами, которые эвакуировали от Театра оперы и балета во время спектакля, нарушили правила. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинска.

— Действие знака «Остановка и стоянка транспортных средств запрещена» распространяется на автомобили со знаками «Инвалид», — прокомментировали в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили: прежде чем машины погрузят на эвакуатор, нарушение фиксируется на фото. Автовладельцы могут обжаловать решение.

Между тем, у родителей, которые целый вечер вызволяли автомобили со штрафстоянки, другая версия.

— Припарковались рядом с перекопанной парковкой, до запрещающего стоянку знака — больше 15 метров. В 13:00 эвакуатор по согласованию с ГИБДД забрал машины, — рассказала КП пресс-секретарь фонда «Искорка» Вера Касаткина, подопечные которого также лишились машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU