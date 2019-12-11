В Челябинской области ужесточат контроль за перевозками детей

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-11T11:08:44+03:00

Все поездки сопровождаются экипажами ГИБДД. Не только в каникулы

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Глава региона поставил задачу главам городов и районов взять на личный контроль все организованные перевозки детей во время новогодних праздников.

— Я посмотрел статистику за 11 месяцев года. Ситуация, я скажу так, нестабильная. В области зафиксировано снижение количества ДТП. При этом, смертей меньше на дорогах области не произошло. Главная задача — выйти на положительную динамику по всем показателям. Ведь за каждым процентом, за каждой долей процента — жизни и судьбы, — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поставил задачу местным властям взять на личный контроль все организованные поездки детей и выстроить плотную работу с сотрудниками ГИБДД.

Перед регионом по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стоит задача за четыре года снизить смертность на дорогах в три раза. Сейчас этот показатель составляет 10,36 погибших на 100 тыс человек. Нужно добиться снижения смертности при ДТП к 2024 г до уровня 3,14 погибших на 100 тысяч.

По данным ГИБДД региона, самые частые причины аварий — столкновения и опрокидывания автомобилей и наезды на пешеходов. Самая сложная ситуация — в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Златоусте.

ИСТОЧНИК KP.RU