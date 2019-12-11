2019-12-11T09:44:51+03:00
Происшествия

В больнице Челябинска скончалась женщина, которую сбил нарушитель-рекордсмен

Рассказываем, что грозит водителю
Ирина Фадюшина
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С места ДТП увезли 50-летнюю женщину и 68-летнего мужчину. Фото: «Регион-74 | Челябинск»/vk.comС места ДТП увезли 50-летнюю женщину и 68-летнего мужчину. Фото: «Регион-74 | Челябинск»/vk.com
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50-летняя жительница Челябинска, попавшая под колеса Renault на «зебре» возле завода ЧТПЗ, умерла. Она так и не вышла из состояния комы, в котором ее доставили с места ДТП. Как рассказали в УМВД города, на водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Избирается мера пресечения, — уточнили в полиции.

Напомним, авария произошла днем, 9 декабря. По словам очевидцев, иномарка выскочила на красный и сбила двух пешеходов, переходивших дорогу по «зебре». Сам водитель утверждает, что не заметил людей из-за слепящего солнца. Мужчина получил права семь лет назад. За это время он нахватал 149 (!) штрафов за нарушение ПДД. Из них 82 — в течение этого года, в том числе за превышение скорости и выезд за стоп-линию.

Самое суровое наказание, которое ему грозит по данной статье, — лишение свободы до пяти лет. Также он не сможет занимать определенные должности три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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