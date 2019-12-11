Алексей Текслер пригрозил увольнением замам и чиновникам на местах

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-11T10:07:44+03:00

Губернатор Алексей Текслер созвал глав городов и районов на итоговое заседание в уходящем году. Фото: cheltoday.ru

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В среду, 11 декабря, в большом зале заседаний Правительства Челябинской области глава региона Алексей Текслер провел совещание с руководителями городов и районов области.

Во вступительном слове губернатор напомнил, что главной задачей и заботой власти есть реализация национальных проектов, которые касаются всех сторон жизни человека — здравоохранения, образовании, экологии, строительства дорог, развития предпринимательской деятельности, поддержки науки и пр. Всего 12 направлений. В регионе принято 52 подпроекта.

— Работа по национальным проектам — наш основной приоритет, — обратился губернатор к главам. — По этим направлениям тратятся огромные деньги. Напомню, в этом году на нацпроекты направлено 18 млрд рублей: 11,5 млрд рублей — из федерального бюджета. Требую максимально приложить усилия до конца года, чтобы мы с вами закрыли планы и задачи, которые перед собой ставим.

Губернатор предупредил: он сделает оргвыводы и по членам правительства, и по главам территорий, если не будут достигнуты поставленные задачи.

То же касается исполнения бюджетов. Нарушение бюджетной дисциплины, подчеркнул Алексей Текслер, тоже грозит самыми жесткими выводами подчиненным, если они не возьмут на личный контроль цифры бюджета.

— Для меня нацпроекты и исполнение бюджета будут основными факторами оценки деятельности членов правительства и глав, — сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU