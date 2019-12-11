2019-12-11T11:35:55+03:00
Экономика

Family office ВТБ признан лучшим в России

Семейный финансовый офис ВТБ Private Banking признан лучшим в России в 2019 году по итогам работы IX Московского форума семейных офисов
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Private Banking ВТБ предлагает большое количество инструментов, которые индивидуально подбираются в зависимости от конкретных задачPrivate Banking ВТБ предлагает большое количество инструментов, которые индивидуально подбираются в зависимости от конкретных задач
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Семейный финансовый офис ВТБ Private Banking признан лучшим в России в 2019 году по итогам работы IX Московского форума семейных офисов, посвященного инвестициям и обслуживанию крупных частных клиентов.

На форуме руководитель дирекции Family Office ВТБ Наталья Бирюкова представила новую стратегию преемственности капитала в текущих условиях и обозначила возможности защиты как бизнес-активов, так и личного капитала клиентов от рисков изменения рыночных условий, корпоративных и внутрисемейных отношений. По ее словам, основная задача семейного финансового офиса – обеспечить защиту клиента от корпоративных споров, попыток недружественного захвата бизнеса, раздела состояния в результате бракоразводного процесса и иных конфликтов внутри семьи.

Средний возраст состоятельных клиентов Private Banking варьируется от 55 до 65 лет. В это время у них возникает необходимость привлечения наследников к управлению бизнесом. Клиенты сталкиваются с задачей максимально грамотной передачи дел, с точки зрения законодательства и налоговых последствий. Для этого Private Banking ВТБ предлагает большое количество инструментов, которые индивидуально подбираются в зависимости от конкретных задач: начиная от брачных и корпоративных договоров, заканчивая частными семейными фондами и ЗПИФ.

«С начала года клиентская база Private Banking ВТБ увеличилась более чем на 18% и составила 21,4 тысячи человек. Средства под управлением увеличились на 12,3% и превысили 2 трлн рублей. ВТБ существенно расширил продуктовое предложение, развил профессиональную экспертизу в целом ряде областей: wealth и lifestyle менеджмент, юридический, налоговый и валютный консалтинг, финансовый анализ для комплексного решения всех вопросов клиентов. В дальнейшем мы также планируем развивать основную концепцию Family Office и предоставлять клиентам финансовую защиту, все виды инструментов инвестирования, а также грамотное балансирование интересов членов их семей», - прокомментировал результаты премии Дмитрий Брейтенбихер, руководитель департамента по работе с премиальными клиентами, старший вице-президент ВТБ.

Справка

Премия IX Московского форума семейных офисов была вручена на мероприятии, где присутствовало более 350 управляющих и директоров ведущих юридических фирм, банкиров сегмента Private Banking, инвестиционных и консалтинговых компаний, семейных офисов корпоративных и частных инвесторов. Участники обсудили основные тенденции и перспективы рынка Private Wealth management в России.

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