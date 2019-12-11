2019-12-11T10:27:28+03:00
Общество

В Челябинске продают торговый комплекс за 245 млн рублей

Здание, которому 15 лет, ищет хозяина
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Наталья СухоруковаФото: Наталья Сухорукова
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Торговому комплексу «Фрегат» в Челябинске ищут нового хозяина. По скромным оценкам риэлторов, такое здание может стоить 245 миллионов рублей. Такова начальная цена продажи.

Комплекс на улице Братьев Кашириных, 99а появился в 2004 году. Площадь помещений составляет 5,5 тысяч квадратных метров.

В нем давно расположились представители двух известных российских торговых сетей.

Однако другие эксперты считают, что за такие деньги покупателя не найдется. Постройка уже нуждается в обновлении и ремонте, поэтому цена завышена, пишет сайт Курс дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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