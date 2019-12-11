Алексей Текслер распорядился за десять дней украсить города и районы к Новому Году

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-11T11:02:37+03:00

Чиновники должны за 10 дней украсить города и районы к праздникам. Фото: Архив "КП".

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В среду, 11 декабря, на аппаратном совещании с главами городов и районов, губернатор Алексей Текслер повел речь о грядущих новогодних праздниках.

До каникул три недели, и задача чиновников, как подчеркнул глава области, — создать приподнятое настроение у людей.

— Для этого должны быть использованы все внешние формы: и елки на улицах и площадях, и праздничная иллюминация, и со вкусом оформленные конструкции и малые формы.

Работу нужно завершить до 20 декабря. Тянуть нельзя.

Кроме того губернатор попросил всех глав территорий лично участвовать в праздничных событиях. То есть, покидать родные края на каникулах чиновникам не рекомендуется. Тем более, что они по просьбе Алексея Текслера должны еще курировать в каникулы уборку дорог и улиц: этот фактор тоже влияет на праздничное настроение людей.

Отвечают руководители администраций и за организованные поездки детей в школьные каникулы. Автобусы должны сопровождать экипажи ГИБДД.

Кстати, на улицах Челябинска уже монтируют праздничную иллюминацию.

ИСТОЧНИК KP.RU