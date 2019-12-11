Алексей Текслер распорядился за десять дней украсить города и районы к Новому Году
В среду, 11 декабря, на аппаратном совещании с главами городов и районов, губернатор Алексей Текслер повел речь о грядущих новогодних праздниках.
До каникул три недели, и задача чиновников, как подчеркнул глава области, — создать приподнятое настроение у людей.
— Для этого должны быть использованы все внешние формы: и елки на улицах и площадях, и праздничная иллюминация, и со вкусом оформленные конструкции и малые формы.
Работу нужно завершить до 20 декабря. Тянуть нельзя.
Кроме того губернатор попросил всех глав территорий лично участвовать в праздничных событиях. То есть, покидать родные края на каникулах чиновникам не рекомендуется. Тем более, что они по просьбе Алексея Текслера должны еще курировать в каникулы уборку дорог и улиц: этот фактор тоже влияет на праздничное настроение людей.
Отвечают руководители администраций и за организованные поездки детей в школьные каникулы. Автобусы должны сопровождать экипажи ГИБДД.
Кстати, на улицах Челябинска уже монтируют праздничную иллюминацию.
ИСТОЧНИК KP.RU