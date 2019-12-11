2019-12-11T12:30:58+03:00
Общество

На Южном Урале для расселения ветхого жилья будут покупать новостройки

Таким образом власть поддержит строительную отрасль
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За пять лет в новые квартиры въедут 10,5 тысяч южноуральцев. Фото: Архив "КП".За пять лет в новые квартиры въедут 10,5 тысяч южноуральцев. Фото: Архив "КП".
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За пять лет в области в новые квартиры въедут 10,5 тыс жителей аварийных домов, признанных такими на 1 января 2017 г. Об этом шла речь на аппаратном совещании с главами городов и районов в здании правительства региона. Средства на решение задачи есть, в том числе, из федерального бюджета.

Плюс, как подчеркнул губернатор, область обязана реагировать на нештатные ситуации.

— Я лично, объезжая регион, видел массу случаев, когда жилье находилось в неудовлетворительном состоянии, и принимались соответствующие решения. Только в следующем году на расселение таких объектов мы выделяем более миллиарда рублей, кроме тех средств, которые идут по линии федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, — сказал Алексей Текслер.

Средства, которые в регионе направляются на расселение, идут на строительство новых домов. Спрос на новостройки падает, потому специальные программы поддерживают строительную отрасль.

Кстати, губернатор раскритиковал практику массового переселения жителей малых городов и районов в мегаполисы. Нужно руководствоваться здравым смыслом и экономическими расчетами.

— Задачи всех переселить в областную столицу у нас нет, — сказал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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