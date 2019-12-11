2019-12-11T13:06:30+03:00
Спорт

Этап Кубка мира по фристайлу все же пройдет в Челябинской области

Каких соревнований касается решение WADA
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Участник международного турнира по лыжному фристайлу Russian Freestyle Games 2015 во время соревнований на горнолыжном курорте Солнечная долина.Участник международного турнира по лыжному фристайлу Russian Freestyle Games 2015 во время соревнований на горнолыжном курорте Солнечная долина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В феврале 2020 года в «Солнечной долине» (Миасс Челябинской области) состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Регион примет турнир в четвертый раз и вновь соберет лучших спортсменов со всего мира.

Все пять российских этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду состоятся в России, сообщает Международная федерация лыжного спорта. Запланированные соревнования сезона 2019/2020 годов пройдут согласно календарю спортмероприятий.

— «Главными событиями» (MajorEvents), касающимися решение WADA о запрете турниров, считаются чемпионаты мира. Турниры уровня Кубка мира не подпадают под запрет, — сообщили в пресс-службе FIS.

Напомним, исполком WADA своим решением лишил Россию на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Международная федерация лыжного спорта FIS сделала соответствующее заявление.

СПРАВКА:

В сезоне-2019/20 запланированы пять этапов Кубка мира в России: 1 февраля в Москве этап по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, 25-26 января этап в Москве по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, 23 февраля в Солнечной долине (Челябинская область) этап по ски-кроссу, 7 марта в Красноярске этап по парному могулу, 8 марта в Красноярске этап по лыжной акробатике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области мать ищет сыну с аутизмом семью
Строительство завода по переработке ядерных отходов в Озерске отложено
У жителей Челябинска остался всего один теплый день
В Челябинске губернатор Алексей Текслер запустил кислородную станцию
В Челябинске появится корпус для детей c онкологией
В Магнитогорске несколько дней не могут спасти застрявшего на крыше кота
В Челябинске бывшего чиновника мэрии допросят по делу Тефтелева
Трасса-убийца: журналисты узнали топ городов по уровню смертности на дорогах региона
Задержанный в Челябинске по делу Тефтелева депутат Сергей Селещук строил садики и школы
В Челябинской области театры подготовили 300 новогодних представлений
Полмиллиона рублей заплатила мать ради встречи с дочерью в Челябинске
СК подозревает бывшего мэра Челябинска Тефтелева в получении взятки
Чтобы увидеть дочь, пара из Челябинска заплатила 500 тысяч рублей
«Нас обеззараживают!»: горожане высказали мнение о новой иллюминации
Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале вырос на 25%
В Челябинской области не отменят этап Кубка мира по фристайлу
Задержание экс-мэра Тефтелева прокомментировал бывший омбудсмен Севастьянов
На Южном Урале для расселения ветхого жилья будут покупать новостройки
Евгения Тефтелева приехала задерживать ФСБ из Свердловской области
Задержание Евгения Тефтелева может быть связано с новыми школами в Челябинске