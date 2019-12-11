Этап Кубка мира по фристайлу все же пройдет в Челябинской области
В феврале 2020 года в «Солнечной долине» (Миасс Челябинской области) состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Регион примет турнир в четвертый раз и вновь соберет лучших спортсменов со всего мира.
Все пять российских этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду состоятся в России, сообщает Международная федерация лыжного спорта. Запланированные соревнования сезона 2019/2020 годов пройдут согласно календарю спортмероприятий.
— «Главными событиями» (MajorEvents), касающимися решение WADA о запрете турниров, считаются чемпионаты мира. Турниры уровня Кубка мира не подпадают под запрет, — сообщили в пресс-службе FIS.
Напомним, исполком WADA своим решением лишил Россию на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Международная федерация лыжного спорта FIS сделала соответствующее заявление.
СПРАВКА:
В сезоне-2019/20 запланированы пять этапов Кубка мира в России: 1 февраля в Москве этап по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, 25-26 января этап в Москве по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, 23 февраля в Солнечной долине (Челябинская область) этап по ски-кроссу, 7 марта в Красноярске этап по парному могулу, 8 марта в Красноярске этап по лыжной акробатике.
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ИСТОЧНИК KP.RU