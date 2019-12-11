В Челябинской области не отменят этап Кубка мира по фристайлу
Исполком WADA на четыре года лишил Россию права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Лишена наша страна права участия в зимней и летней олимпиадах.
Позднее Международная федерация лыжного спорта заявила, что примет меры в соответствии с вынесенным решением. Ею в сезоне-2019/20 в России были запланированы пять этапов Кубка мира. В том числе, 23 февраля в «Солнечной долине» в Челябинской области должен пройти этап по ски-кроссу.
К счастью, большой спортивный праздник не отменят:
— В нашем заявлении говорится, что «главными событиями», которые подпадают под решение WADA, считаются чемпионаты мира, — цитирует РИА Новости пресс-службу Международной федерации лыжного спорта. — Они не включают соревнования уровня Кубка мира.
Этап Кубка мира пройдет в Челябинской области в четвертый раз. На Южный Урал вновь приедут лучшие спортсмены со всего мира.
Напомним, в минувшие выходные на горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» прошел этап Кубка мира по сноуборду. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл большой спортивный праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU