2019-12-11T15:04:59+03:00
Спорт

В Челябинской области не отменят этап Кубка мира по фристайлу

Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта
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В Челябинской области пройдет этап Кубка мира по фристайлу. Фото: pravmin74.ruВ Челябинской области пройдет этап Кубка мира по фристайлу. Фото: pravmin74.ru
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Исполком WADA на четыре года лишил Россию права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Лишена наша страна права участия в зимней и летней олимпиадах.

Позднее Международная федерация лыжного спорта заявила, что примет меры в соответствии с вынесенным решением. Ею в сезоне-2019/20 в России были запланированы пять этапов Кубка мира. В том числе, 23 февраля в «Солнечной долине» в Челябинской области должен пройти этап по ски-кроссу.

К счастью, большой спортивный праздник не отменят:

— В нашем заявлении говорится, что «главными событиями», которые подпадают под решение WADA, считаются чемпионаты мира, — цитирует РИА Новости пресс-службу Международной федерации лыжного спорта. — Они не включают соревнования уровня Кубка мира.

Этап Кубка мира пройдет в Челябинской области в четвертый раз. На Южный Урал вновь приедут лучшие спортсмены со всего мира.

Напомним, в минувшие выходные на горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» прошел этап Кубка мира по сноуборду. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл большой спортивный праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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