«Нас обеззараживают!»: горожане высказали мнение о новой иллюминации

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-11T14:26:36+03:00

Челябинцы рассказали, какие желания у них возникают при взгляде на светящиеся лампы [Первый отклик]

Изменить размер текста: A A

Вчера мы опубликовали снимок новой иллюминации, которой украсили город. Фонари похожи на больничные кварцевые лампы. Вот, что думают по этому поводу наши читатели.

Александр Погосян:

— Украшение ни о чем, живу на Ленина, вид удручающий!

Вальтер Шмидт:

— Лучше бы тротуары почистили так же, как дороги.

Роман Никитин:

— Действительно, похожи на больничные лампы. Нас, похоже, обеззараживают.

Alexsandra Misovskaya:

— Иллюминация светит так, что вызывает желание закрыть глаза и не видеть это издевательство над цветами российского флага. А вот красные провода вокруг столбов — это вообще кошмар. В очередной раз — деньги налогоплательщиков на ветер.

Сергей Литвинов:

— Да, Челябинск и Магнитогорск нужно кварцевать. От паразитов.

Олеся Левина:

— Это — термометры! У них красный столбик то поднимается, то опускается.

P.S. Пишите нам Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953, почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU