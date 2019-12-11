«Нас обеззараживают!»: горожане высказали мнение о новой иллюминации
Вчера мы опубликовали снимок новой иллюминации, которой украсили город. Фонари похожи на больничные кварцевые лампы. Вот, что думают по этому поводу наши читатели.
Александр Погосян:
— Украшение ни о чем, живу на Ленина, вид удручающий!
Вальтер Шмидт:
— Лучше бы тротуары почистили так же, как дороги.
Роман Никитин:
— Действительно, похожи на больничные лампы. Нас, похоже, обеззараживают.
Alexsandra Misovskaya:
— Иллюминация светит так, что вызывает желание закрыть глаза и не видеть это издевательство над цветами российского флага. А вот красные провода вокруг столбов — это вообще кошмар. В очередной раз — деньги налогоплательщиков на ветер.
Сергей Литвинов:
— Да, Челябинск и Магнитогорск нужно кварцевать. От паразитов.
Олеся Левина:
— Это — термометры! У них красный столбик то поднимается, то опускается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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