В Челябинской области театры подготовили 300 новогодних представлений

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-11T14:32:18+03:00

Для детишек новогодние каникулы - отдых, для театральных коллективов - напряженная пора. Фото: pravmin74.ru

А еще в десяти городах региона пройдут губернаторские елки

Изменить размер текста: A A

Для большинства из нас новогодние каникулы — долгожданный отдых. Для театральных коллективов — напряженная рабочая пора. В праздничных афишах — ежедневные спектакли и концерты.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, первой открывает новогоднюю кампанию челябинская филармония. 14 декабря в органный зал «Родина» приглашаются карапузы и их родители на «Новогодний бал в ползунках». Всего филармония даст семь балов для самых маленьких.

С 20 декабря в Камерном театре стартует чреда новогодних утренников. В праздничной афише Камерного — сказки «Волшебные часы», «Вверх тормашками», «Лешик и звезда», «Сказ о том, как Федор-кузнец землю русскую от нечисти спасал».

23 декабря в концертном зале Прокофьева ансамбль танца «Урал» сыграет премьеру спектакля «Секреты Питера Пэна».

25 декабря в органном зале премьерный показ сказки-фэнтези «Про Фей и Дракона».

В театре опере репетируют мюзикл «Русалочка» и готовят 14 новогодних вечеров для взрослых: балет «Щелкунчик» и Штраус-концерт.

Труппа театра кукол в Челябиске репетирует новый спектакль «Морозко». В афише театра постановка указана 63 (!) раза — по нескольку спектаклей в день с 21 декабря по 12 января.

Филармония поставила в план 55 новогодних представлений.

В златоустовском театре «Омнибус» спектакль «Счастливый новогодний билет» в каникулы покажут 48 раз.

Кроме того, во время зимних каникул с 7 по 14 января в 10 городах области, пройдут губернаторские елки.

ИСТОЧНИК KP.RU