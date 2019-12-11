2019-12-11T14:32:18+03:00
Общество

В Челябинской области театры подготовили 300 новогодних представлений

А еще в десяти городах региона пройдут губернаторские елки
Поделиться:
Для детишек новогодние каникулы - отдых, для театральных коллективов - напряженная пора. Фото: pravmin74.ruДля детишек новогодние каникулы - отдых, для театральных коллективов - напряженная пора. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

Для большинства из нас новогодние каникулы — долгожданный отдых. Для театральных коллективов — напряженная рабочая пора. В праздничных афишах — ежедневные спектакли и концерты.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, первой открывает новогоднюю кампанию челябинская филармония. 14 декабря в органный зал «Родина» приглашаются карапузы и их родители на «Новогодний бал в ползунках». Всего филармония даст семь балов для самых маленьких.

С 20 декабря в Камерном театре стартует чреда новогодних утренников. В праздничной афише Камерного — сказки «Волшебные часы», «Вверх тормашками», «Лешик и звезда», «Сказ о том, как Федор-кузнец землю русскую от нечисти спасал».

23 декабря в концертном зале Прокофьева ансамбль танца «Урал» сыграет премьеру спектакля «Секреты Питера Пэна».

25 декабря в органном зале премьерный показ сказки-фэнтези «Про Фей и Дракона».

В театре опере репетируют мюзикл «Русалочка» и готовят 14 новогодних вечеров для взрослых: балет «Щелкунчик» и Штраус-концерт.

Труппа театра кукол в Челябиске репетирует новый спектакль «Морозко». В афише театра постановка указана 63 (!) раза — по нескольку спектаклей в день с 21 декабря по 12 января.

Филармония поставила в план 55 новогодних представлений.

В златоустовском театре «Омнибус» спектакль «Счастливый новогодний билет» в каникулы покажут 48 раз.

Кроме того, во время зимних каникул с 7 по 14 января в 10 городах области, пройдут губернаторские елки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство завода по переработке ядерных отходов в Озерске отложено
У жителей Челябинска остался всего один теплый день
В Челябинске губернатор Алексей Текслер запустил кислородную станцию
В Челябинске появится корпус для детей c онкологией
В Магнитогорске несколько дней не могут спасти застрявшего на крыше кота
В Челябинске бывшего чиновника мэрии допросят по делу Тефтелева
Трасса-убийца: журналисты узнали топ городов по уровню смертности на дорогах региона
Задержанный в Челябинске по делу Тефтелева депутат Сергей Селещук строил садики и школы
Полмиллиона рублей заплатила мать ради встречи с дочерью в Челябинске
СК подозревает бывшего мэра Челябинска Тефтелева в получении взятки
Чтобы увидеть дочь, пара из Челябинска заплатила 500 тысяч рублей
«Нас обеззараживают!»: горожане высказали мнение о новой иллюминации
Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале вырос на 25%
В Челябинской области не отменят этап Кубка мира по фристайлу
Этап Кубка мира по фристайлу все же пройдет в Челябинской области
Задержание экс-мэра Тефтелева прокомментировал бывший омбудсмен Севастьянов
На Южном Урале для расселения ветхого жилья будут покупать новостройки
Евгения Тефтелева приехала задерживать ФСБ из Свердловской области
Задержание Евгения Тефтелева может быть связано с новыми школами в Челябинске