Трасса-убийца: журналисты узнали топ городов по уровню смертности на дорогах региона

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-11T15:10:24+03:00

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В Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Златоусте возникла самая сложная ситуация с гибелью людей на дорогах. 20% граждан гибнет на определенных участках федеральных трасс. На М5 «Урал» летом проходит до 30-ти тысяч автомобилей ежесуточно.

В 2019 году число аварий снизилось на 2,1% и на 1,2% число пострадавших, но число погибших осталось прежним.

Перед губернатором стоит задача — за четыре года в три раза снизить смертность на дорогах: по статистике в регионе приходится 10,36 погибших на 100 тысяч населения.

Столкновение и опрокидывание машин, наезды на пешеходов — самые распространенные виды ДТП, сообщает пресс-служба главы области.

Добавим, что эти цифры обсудили на заседании комиссии под председательством губернатора Алексея Текслера, сообщает сайт polit74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU