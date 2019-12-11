2019-12-11T15:38:38+03:00
Общество

В Челябинске губернатор Алексей Текслер запустил кислородную станцию

Новое производство открыто на цинковом заводе
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Кислород нужен в производственном цикле завода. Фото: gumernator74.ruКислород нужен в производственном цикле завода. Фото: gumernator74.ru
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В среду, 11 декабря, губернатор Алексей Текслер принял участие в запуске кислородной станции на Челябинском цинковом заводе.

— Рад быть с вами, на открытии нового объекта. Он действительно важный, нужный для предприятия, для его технологии. Кислород используется для производственных нужд цинкового завода, его исключить их технологии нельзя. Много лет кислород на завод поступает с другого предприятия. И, насколько я знаю, уже давно инженеры, сотрудники предприятия, ставили вопрос перед руководством, чтобы такое производство было на предприятии, чтобы регулировать и цену, и возможности, — сказал губернатор.

Для нового производства приобретено современное технологическое оборудование. Инвестиции в большой проект составили 1,6 млрд рублей.

— Цинковый завод — пример экологически ответственного предприятия. Одно из первых четырехсторонних соглашений о о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области подписал именно цинковый завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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