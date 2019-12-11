В Челябинске губернатор Алексей Текслер запустил кислородную станцию
В среду, 11 декабря, губернатор Алексей Текслер принял участие в запуске кислородной станции на Челябинском цинковом заводе.
— Рад быть с вами, на открытии нового объекта. Он действительно важный, нужный для предприятия, для его технологии. Кислород используется для производственных нужд цинкового завода, его исключить их технологии нельзя. Много лет кислород на завод поступает с другого предприятия. И, насколько я знаю, уже давно инженеры, сотрудники предприятия, ставили вопрос перед руководством, чтобы такое производство было на предприятии, чтобы регулировать и цену, и возможности, — сказал губернатор.
Для нового производства приобретено современное технологическое оборудование. Инвестиции в большой проект составили 1,6 млрд рублей.
— Цинковый завод — пример экологически ответственного предприятия. Одно из первых четырехсторонних соглашений о о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области подписал именно цинковый завод.
ИСТОЧНИК KP.RU