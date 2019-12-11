2019-12-11T15:45:42+03:00
Общество

У жителей Челябинска остался всего один теплый день

Уже в пятницу температура понизится
Лидия ПЕСКОВА
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В пятницу температура опуститься.В пятницу температура опуститься.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Нынешний декабрь в Гидрометцентре России уже назвали аномальным. Он гораздо теплее, чем бывает обычно. Кажется, нам это очень нравится. Но тепло на грани нуля вот-вот закончится. Уже в пятницу, 13 декабря, температура понизится.

В ночь на четверг, 12 декабря, в Челябинске -5…-7 градусов, днем всего -1…-3, без осадков.

В ночь на пятницу похолодает до -13…-15 градусов. Днем уже -7…9 градусов, без осадков.

В субботу еще прохладнее: до -16 градусов ночью и до -10 днем.

Такая температура задержится в городе почти на неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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