Строительство завода по переработке ядерных отходов в Озерске отложено
Руководство производственного объединения «Маяк» пока не нашло компанию, которая построила бы завод для обращения с ядерным топливом под Озерском. Согласно сайту госзакупок, на аукцион, объявленный «дочкой Росатома», заявился один подрядчик, заявку которого отклонили, а сами торги признали не состоявшимися.
— По результатам рассмотрения данная заявка отклонена. Электронный аукцион признан несостоявшимся, — указано на сайте госзакупок.
В этом же документе указано, что ПО было готово потратить на постройку завода по переработке ядерных отходов более 2 млрд рублей. Сам комплекс указан под названием «объект 630» и должен быть построен на промплощадке «Маяка» в Озерске.
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ИСТОЧНИК KP.RU