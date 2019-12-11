Строительство завода по переработке ядерных отходов в Озерске отложено

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-11T15:51:13+03:00

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Руководство производственного объединения «Маяк» пока не нашло компанию, которая построила бы завод для обращения с ядерным топливом под Озерском. Согласно сайту госзакупок, на аукцион, объявленный «дочкой Росатома», заявился один подрядчик, заявку которого отклонили, а сами торги признали не состоявшимися.

— По результатам рассмотрения данная заявка отклонена. Электронный аукцион признан несостоявшимся, — указано на сайте госзакупок.

В этом же документе указано, что ПО было готово потратить на постройку завода по переработке ядерных отходов более 2 млрд рублей. Сам комплекс указан под названием «объект 630» и должен быть построен на промплощадке «Маяка» в Озерске.

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ИСТОЧНИК KP.RU