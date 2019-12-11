В Челябинской области мать ищет сыну с аутизмом семью

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-11T18:13:51+03:00

Никита Исаев в 24 года мечтает завести семью и переехать в Испанию. У него аутизм. Фото: Hornews.com

Изменить размер текста: A A

В Миассе Челябинской области живет с виду обычный парень. Зовут его Никита Исаев, ему 24 года. Парень двухметрового роста, улыбчивый, правда очень стеснительный и предпочитающий не смотреть людям в глаза. И у него аутизм.

Его мама Евгения Исаева воспитывала сына одна. Юноша любит путешествовать, рисует и даже учит испанский язык.

— В путешествиях он все время таскает чемоданы, берет сам и несет. Силы у него немерено, — приводит слова матери сайт Hornews.com.

Женщина вспоминает, что диагноз «аутизм» сыну поставили не сразу. Первые три года Евгения не замечала, что с ребенком что-то не так. Напротив — Никита быстро развивался, учился считать и читать. На прием к неврологу попал случайно — не с кем было оставить дома.

— А что с вашим ребенком? — спросил невролог. Дальше были комиссии, врачи, исследования и, наконец, — диагноз.

Женщина решила рискнуть и все-таки устроила Никиту в обычную группу детского сада. Там мальчик редко играл с другими детьми, а зачастую — просто сидел в сторонке и молча наблюдал за сверстниками. Проявились особенности в питании: Никита отказывался есть что-либо, кроме котлет и картошки. Чтобы сын не чувствовал себя изгоем, мать для начала не стала ограничивать его в домашних делах.

Готовить Никита не может — ему запрещается включать плиту и брать ножи — но делать уборку, мыть посуду и летом полоть грядки в саду не только можно, но и нужно. Кроме того, ему помогает арт-терапия и увлечение литературой. А еще он страстно любит футбол. За успехами испанцев Никита следит особенно внимательно, у него, как и у его мамы, есть мечта — переехать в Испанию на ПМЖ. Один раз даже смогли отдохнуть в этой стране.

— Я очень хочу, чтобы у Никиты, как и других молодых людей, появилась семья, свой дом и работа. Он мог бы найти себя, например, в магазине электроники, так как неплохо разбирается в технике и научился идти на контакт с людьми, — призналась Евгения.

Как рассказала сайту Елена Давлетшина, начальник пресс-службы министерства социальных отношений Челябинской области, в Челябинске есть тестовая группа дневного пребывания для людей с аутизмом. Она работает в Комплексном центре социального обслуживания в Ленинском районе. Там ребята вышивают, играют в полезные для них игры. В 2020 году аналогичные центры откроют и в других районах Челябинска.

Однако проблема трудоустройства людей с ментальными нарушениями в России практически не решаема, а это значит, что пока единственным шансом социализироваться для Никиты является переезд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU