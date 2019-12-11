2019-12-11T16:22:16+03:00
Общество

В Челябинской области еще больше детей заболело ОРВИ

Стоит ли бояться эпидемии?
Андрей Москвичев
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВАФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано более 25 тысяч случаев ОРВИ, из которых больше всех больных среди малышей до двух. Печальной статистикой поделились в Роспотребнадзоре Челябинской области.

В то же время ведомство успокаивает: ситуация по региону находится в пределах нормы, а общий уровень заболеваемости не превышает порог эпидемии.

— Сейчас в Челябинской области нет эпидемии. Сезонный рост вызван циркуляцией преимущественно рото- и риновирусов, а также вирусов парагриппа, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

Тем не менее, ведомство рекомендует воспользоваться бесплатной вакцинацией от гриппа или же поставить прививку самому в удобном для жителя медицинском учреждении, а также соблюдать традиционные правила безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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