В Челябинской области еще больше детей заболело ОРВИ
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано более 25 тысяч случаев ОРВИ, из которых больше всех больных среди малышей до двух. Печальной статистикой поделились в Роспотребнадзоре Челябинской области.
В то же время ведомство успокаивает: ситуация по региону находится в пределах нормы, а общий уровень заболеваемости не превышает порог эпидемии.
— Сейчас в Челябинской области нет эпидемии. Сезонный рост вызван циркуляцией преимущественно рото- и риновирусов, а также вирусов парагриппа, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.
Тем не менее, ведомство рекомендует воспользоваться бесплатной вакцинацией от гриппа или же поставить прививку самому в удобном для жителя медицинском учреждении, а также соблюдать традиционные правила безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU