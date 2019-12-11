В Челябинской области еще больше детей заболело ОРВИ

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-11T16:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано более 25 тысяч случаев ОРВИ, из которых больше всех больных среди малышей до двух. Печальной статистикой поделились в Роспотребнадзоре Челябинской области.

В то же время ведомство успокаивает: ситуация по региону находится в пределах нормы, а общий уровень заболеваемости не превышает порог эпидемии.

— Сейчас в Челябинской области нет эпидемии. Сезонный рост вызван циркуляцией преимущественно рото- и риновирусов, а также вирусов парагриппа, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

Тем не менее, ведомство рекомендует воспользоваться бесплатной вакцинацией от гриппа или же поставить прививку самому в удобном для жителя медицинском учреждении, а также соблюдать традиционные правила безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тест: 10 способов отличить грипп от простуды (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU