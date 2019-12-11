2019-12-11T16:29:46+03:00
Общество

В Челябинской области сотовая связь на федеральных трассах станет лучше

Такое поручение министерству информационных технологий дал губернатор
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Сотовая связь на трассах станет устойчивее.Сотовая связь на трассах станет устойчивее.Фото: Александр ГЛУЗ
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В среду, 11 декабря, на аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор Алексей Текслер поднял вопрос нестабильной сотовой связи на федеральных трассах.

При реконструкции магистралей не была предусмотрена нужная инфраструктура. Особенно неважно со связью в горнозаводской зоне, где часто случаются ДТП.

— Мы с вами постоянно перемещаемся и знаем, что иногда на наших дорогах невозможно поговорить по телефону, — обратился губернатор к собравшимся. — Такая же ситуация в зонах рекреации и парках. Нужно покрыть территории не только сотовой связью, но и выходом в Интернет.

Задачу устранить перебои в связи получили специалисты регионального министерства информационных технологий и связи.

Обсудили и тему ликвидации «цифрового неравенства» в отделенных и небольшмх деревнях. Уже к 31 декабря 2020 года в 258 территориях в 26 городов и районов области, появится стабильный и быстрый Интернет. Виртуальную связь с «большой землей» получат около 90 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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