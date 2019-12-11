Челябинский общественник не смог попасть к омбудсмену по правам человека

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-11T16:59:40+03:00

Сам челябинец говорит, что пришел в офис по работе

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О неприятном случае в работе с челябинским омбудсменом по правам человека рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии по правам заключенных Василий Катанэ. По словам общественника, его не пустили в офис нового уполномоченного Антона Шарпилова, несмотря на предъявленное удостоверение.

Сам Катанэ рассказал, что один из сотрудников аппарата попросил ОНК проверить жалобу, поступившую из колоний. После проверки комиссии, общественник отправился с отчетом в офис уполномоченного по правам человека, у входа которого его остановили охранники.

— Мне нужно было отчитаться по заданию, которое я получил от сотрудника аппарата, — сказал председатель ОНК Челябинской области. — Однако мне не дали шанса попасть в офис. Документы по проверке я оставил на входе и удалился.

Интересный факт кроется в том, что совсем недавно омбудсмен по правам человека Антон Шарпилов выложил новое расписание приема жалоб от жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU