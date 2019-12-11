Зафиксирован первый случай свиного гриппа в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-11T18:05:35+03:00

За неделю число заболевших выросло на 4,6% Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В первой декаде декабря заболеваемость ОРВИ в Челябинской области выросла на 4,6%. Зафиксировано 25 166 случаев.

— Виной тому - РС-вирусная инфекция, риновирусы и вирусы парагриппа. Документально выявлен вирус гриппа А Н1N1 pdm, — сообщает областной Роспотребнадзор.

Люди всех возрастов подвержены заболеванию. Однако больше всего страдают дети — от 0-2 лет (на 6,6%). Об эпидемии, все же, говорить рано — эпидпорог на уровне 9,8% по всем возрастным группам.

Как ранее писала «Комсомольская правда», на прошлой неделе одному южноуральцу поставили диагноз «свиной грипп». Это первый случай гриппа в регионе этой зимой. Диагноз подтвержден лабораторно.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

— избегайте контакта с больными людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлем, чиханием);

— соблюдайте меры личной профилактики;

— следите за своим здоровьем: стресс, переохлаждение, нарушение режима питания, сна могут способствовать снижению иммунитета и заболеванию;

— в закрытых помещениях обеспечьте оптимальный температурный режим, регулярно проводите влажную уборку с моющими средствами и проветривание.

Также южноуральцам советуют ставить прививку от гриппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU