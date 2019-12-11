Зафиксирован первый случай свиного гриппа в Челябинской области
В первой декаде декабря заболеваемость ОРВИ в Челябинской области выросла на 4,6%. Зафиксировано 25 166 случаев.
— Виной тому - РС-вирусная инфекция, риновирусы и вирусы парагриппа. Документально выявлен вирус гриппа А Н1N1 pdm, — сообщает областной Роспотребнадзор.
Люди всех возрастов подвержены заболеванию. Однако больше всего страдают дети — от 0-2 лет (на 6,6%). Об эпидемии, все же, говорить рано — эпидпорог на уровне 9,8% по всем возрастным группам.
Как ранее писала «Комсомольская правда», на прошлой неделе одному южноуральцу поставили диагноз «свиной грипп». Это первый случай гриппа в регионе этой зимой. Диагноз подтвержден лабораторно.
РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:
— избегайте контакта с больными людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлем, чиханием);
— соблюдайте меры личной профилактики;
— следите за своим здоровьем: стресс, переохлаждение, нарушение режима питания, сна могут способствовать снижению иммунитета и заболеванию;
— в закрытых помещениях обеспечьте оптимальный температурный режим, регулярно проводите влажную уборку с моющими средствами и проветривание.
Также южноуральцам советуют ставить прививку от гриппа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять главных вопросов о свином гриппе
Вирус А(H1N1) уносил жизни россиян. Эксперты дают советы, как от него спастись (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Столкнулись с проблемами при получении медпомощи?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU