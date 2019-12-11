В Челябинской области сорвали выборы главы райцентра и выгнали журналистов

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-11T19:42:18+03:00

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В Нагайбакском районе сорвали выборы главы Фершампенуаза. Дважды депутаты проголосовали против трех предложенных кандидатур.

— Причиной такого поведения стало решение комиссии, на которой не был допущен до выборов один из кандидатов, которого «продавливали» некоторые депутаты. В знак протеста выборы были сорваны, — пишет местная газета «Всходы».

Главного редактора этого издания Ольгу Терякову, а также оператора телевидения Андрея Гуренко и вовсе не пустили на выборы. Сначала это объяснили тем, что заседание является закрытым и присутствие прессы нежелательно, затем заявили, что СМИ должны были аккредитоваться.

В Союзе журналистов Челябинской области заявили, что это статья уголовного кодекса «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Кроме того, у администрации не было положения об аккредитации.

— Мы считаем такую практику порочной и недопустимой. Представительный орган вправе принимать решение, используя открытую или закрытую форму для голосования, однако не имеет прав вводить ограничения для средств массовой информации. Чтобы сделать заседание представительного органа закрытым, нужны веские основания, к которым выборы главы поселения нельзя отнести никоим образом, — заявили в Союзе журналистов.

Сейчас готовится обращение в надзорные органы. Воспрепятствование деятельности журналистов, совершенное с использованием служебного положения, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU