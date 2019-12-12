Челябинск сковали пробки в девять баллов

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-12T06:29:39+03:00

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Еще вчера горожане видели под ногами грязный асфальт, а нынешней ночью Челябинск засыпало пушистым снегом. На улице — красота. Но она стала причиной огромных пробок.

По данным Яндекса, пол-Челябинска стоит в девятибалльных пробках. Затруднено движение по улицам Братьев Кашириных, Чайковского, по проспекту Победы, у железнодорожного вокзала города, на автодороге Меридиан, на проспекте Ленина от ЧТЗ до центра.

— Снег будет идти в течение дня. Однако ночь на пятницу и сама пятница ожидаются без осадков, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

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ИСТОЧНИК KP.RU