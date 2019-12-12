В Курганской области 31 декабря сделали выходным для бюджетников

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-12T07:02:07+03:00

В Челябинской области от этой идеи чуть ранее отказались

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков перенес рабочий день 31 декабря на субботу, 28 декабря. Теперь жители Зауралья смогут спокойно готовиться к празднику. Правда, речь идет лишь о бюджетниках.

— Последний день уходящего года станет официальным выходным для государственных служащих и сотрудников государственных бюджетных организаций, — сообщает пресс-служба губернатора области.

Ранее 31 декабря объявил выходным губернатор Свердловской области.

В Челябинской области 31 декабря будет рабочим днем. Чиновники отказались сдвигать рабочие дни. Чиновники полагают, что при таком раскладе южноуральцы лишатся двух последних полноценных выходных месяца. А именно в эти дни, как правило, делаются основные приготовления к празднику.

— Наиболее разумным в этой ситуации видится лояльный подход работодателей и гибкий график работы 31 декабря, — сказал пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь.

Кстати, по закону 31 декабря можно уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день.

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ИСТОЧНИК KP.RU