2019-12-12T07:28:09+03:00
Общество

Христианских миссионеров оштрафовали за проповеди в кафе в Челябинской области

Суд обязал церковь выплатить государству 50 тысяч рублей
Лидия ПЕСКОВА
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Вербовку в религиозную группировку остановил суд.Вербовку в религиозную группировку остановил суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Представители христианской церкви «Новое поколение», которые также известны как «пятидесятники», оштрафованы в Сатке за пропаганду своих религиозных взглядов в кафе.

— С апреля по октябрь 2019 года они распространяли свое вероучение среди посетителей местного кафе. Пропагандистские встречи с народом проводились каждую неделю. При этом у миссионеров не было соответствующего разрешения на публичные проповеди, а само кафе не предназначено для таких встреч, — говорят в прокуратуре Челябинской области.

За нарушение российских законов мировой суд оштрафовал церковь пятидесятников на 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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