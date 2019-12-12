Из-за обильного снегопада Челябинск закрыли для большегрузов

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-12T08:06:04+03:00

Утром город и так встал в огромных пробках

Изменить размер текста: A A

В четверг, 12 декабря, ГИБДД ограничила въезд большегрузов в Челябинск. Такое решение пришлось принять после обильного снегопада, который значительно осложнил ситуацию на дорогах.

Утром крупные магистрали Челябинска стояли в девятибалльных пробках. Из-за сугробов передвигаться по городу все еще трудно. А большегрузы могли бы усугубить ситуацию.

— В связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города, так как тяжеловесная и специальная техника представляют особую опасность и могут повлечь ДТП с тяжелыми последствиями, — сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.

На дороги города в этот день вышли дополнительные экипажи ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU