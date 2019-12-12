Из-за обильного снегопада Челябинск закрыли для большегрузов
В четверг, 12 декабря, ГИБДД ограничила въезд большегрузов в Челябинск. Такое решение пришлось принять после обильного снегопада, который значительно осложнил ситуацию на дорогах.
Утром крупные магистрали Челябинска стояли в девятибалльных пробках. Из-за сугробов передвигаться по городу все еще трудно. А большегрузы могли бы усугубить ситуацию.
— В связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города, так как тяжеловесная и специальная техника представляют особую опасность и могут повлечь ДТП с тяжелыми последствиями, — сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.
На дороги города в этот день вышли дополнительные экипажи ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU