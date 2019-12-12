Евгений Тефтелев может встретить Новый год и свой день рождения в СИЗО

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-12T09:11:16+03:00

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11 декабря в Магнитогорске задержан бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев. Его подозревают в получении взятки. В четверг, 12 декабря, Центральный районный суд должен объявить меру пресечения для экс-мэра.

Позиция следствия на этот счет пока не известна. Но Евгения Тефтелева с большой долей вероятности могут отправить в изолятор. В этом случае Новый год и свой 65-й день рождения, который приходится на 1 января, Тефтелев может встретить в СИЗО. Впрочем, суд еще может отпустить его из-под стражи под домашний арест или под подписку о невыезде, если у бывшего градоначальника найдутся весомые медицинские контраргументы на лишение свободы.

— Многое зависит от показаний Евгения Тефтелевав, которые он дал в следственном комитете после задержания. Если силовики окажутся довольны, то могут сами не настаивать на жесткой мере пресечения, — рассказал источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Взятку Тефтелеву мог дать депутат и руководитель строительной фирмы Сергей Селещук. Его компания участвовала в строительстве «Образовательного центра №2» в микрорайоне «Парковый» — крупнейшей школы Челябинска.

Несмотря на пенсионный возраст, Евгению Тефтелеву грозит реальный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU