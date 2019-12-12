2019-12-12T09:11:16+03:00
Происшествия

Евгений Тефтелев может встретить Новый год и свой день рождения в СИЗО

Центральный районный суд вот-вот объявит ему меру пресечения
Лидия ПЕСКОВААндрей АБРАМОВ
Поделиться:
Евгения Тефтелева задержали в Магнитогорске 11 декабря.Евгения Тефтелева задержали в Магнитогорске 11 декабря.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

11 декабря в Магнитогорске задержан бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев. Его подозревают в получении взятки. В четверг, 12 декабря, Центральный районный суд должен объявить меру пресечения для экс-мэра.

Позиция следствия на этот счет пока не известна. Но Евгения Тефтелева с большой долей вероятности могут отправить в изолятор. В этом случае Новый год и свой 65-й день рождения, который приходится на 1 января, Тефтелев может встретить в СИЗО. Впрочем, суд еще может отпустить его из-под стражи под домашний арест или под подписку о невыезде, если у бывшего градоначальника найдутся весомые медицинские контраргументы на лишение свободы.

— Многое зависит от показаний Евгения Тефтелевав, которые он дал в следственном комитете после задержания. Если силовики окажутся довольны, то могут сами не настаивать на жесткой мере пресечения, — рассказал источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Взятку Тефтелеву мог дать депутат и руководитель строительной фирмы Сергей Селещук. Его компания участвовала в строительстве «Образовательного центра №2» в микрорайоне «Парковый» — крупнейшей школы Челябинска.

Несмотря на пенсионный возраст, Евгению Тефтелеву грозит реальный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете что-то о махинациях в мэрии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинской области МИД помогает выйти на экспортные рынки
Дело попавшего в объектив домофона насильника отправили в суд в Челябинске
Первый операторский экопроект: Tele2 принимает старые телефоны на утилизацию
Жильцов из ветхоаварийных домов в городах Южного Урала не будут переселять в Челябинск
Быть или не быть: нужны ли Челябинской области частные дома для престарелых
Заведующую детским садом оштрафовали за потерю ребенка в Челябинской области
Губернатор Челябинской области потребовал от экстренных служб быть начеку все каникулы
На Южном Урале 120 тысяч школьников прошли тесты на склонность к употреблению наркотиков
Жителей Челябинска зовут бесплатно поесть настоящих пельменей
В Челябинской области жители деревушки под Златоустом дождались газа
Стала известна реакция Путина на спасение Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске
Из-за обильного снегопада Челябинск закрыли для большегрузов
Христианских миссионеров оштрафовали за проповеди в кафе в Челябинской области
В Курганской области 31 декабря сделали выходным для бюджетников
Челябинск сковали пробки в девять баллов
В Челябинской области сорвали выборы главы райцентра и выгнали журналистов
«У него была молитва»: в Челябинске маршрутчик высадил пассажирку с собакой
Зафиксирован первый случай свиного гриппа в Челябинской области
Челябинский общественник не смог попасть к омбудсмену по правам человека
Прокуратура Челябинской области потребовала отменить приговор экс-мэру Миасса
Автор рукописных бабочек Челябинской области потерял свою коллекцию
В Челябинской области сотовая связь на федеральных трассах станет лучше
В Челябинской области еще больше детей заболело ОРВИ
В Челябинской области мать ищет сыну с аутизмом семью