В Челябинской области жители деревушки под Златоустом дождались газа
Магистральные сети до Закаменки проложили несколько лет назад. Госкомиссия приняла газопровод в эксплуатацию, 60 процентов строительства тогда было оплачено. На этом вопрос «завис» из-за нарушений правил трассировки.
Об окончании работ по газификации деревни губернатор Алексей Текслер распорядился 27 августа, когда во время рабочего визита в Златоуст поговорил с местными жителями. Заканчивать стройку выпало новому главе Златоустовского городского округа Максиму Пекарскому.
На совещании с главами городов и районов области мэр Златоуста доложил губернатору о выполнении поручения по газификации деревни.
В четверг, 12 декабря, подрядчик подает газ в магистраль. Теперь дело за жителями деревни — они должны заключить договоры по оказанию услуг газоснабжения и обеспечить противопожарную безопасность.
— Люди ждали объект несколько лет. Хорошо, что удалось до конца года эту задачу решить, как вы и обещали. Благодарю за работу, — сказал Алексей Текслер.
ИСТОЧНИК KP.RU