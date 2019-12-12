В Челябинской области жители деревушки под Златоустом дождались газа

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-12T09:36:46+03:00

О проволочках с газификацией жители Закаменки рассказали Алексею Текслеру во время его визита в Златоуст. Фото: gubernator74.ru

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Магистральные сети до Закаменки проложили несколько лет назад. Госкомиссия приняла газопровод в эксплуатацию, 60 процентов строительства тогда было оплачено. На этом вопрос «завис» из-за нарушений правил трассировки.

Об окончании работ по газификации деревни губернатор Алексей Текслер распорядился 27 августа, когда во время рабочего визита в Златоуст поговорил с местными жителями. Заканчивать стройку выпало новому главе Златоустовского городского округа Максиму Пекарскому.

На совещании с главами городов и районов области мэр Златоуста доложил губернатору о выполнении поручения по газификации деревни.

В четверг, 12 декабря, подрядчик подает газ в магистраль. Теперь дело за жителями деревни — они должны заключить договоры по оказанию услуг газоснабжения и обеспечить противопожарную безопасность.

— Люди ждали объект несколько лет. Хорошо, что удалось до конца года эту задачу решить, как вы и обещали. Благодарю за работу, — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU