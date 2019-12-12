Жителей Челябинска зовут бесплатно поесть настоящих пельменей
Пельмени из магазина давно не радуют, а лепить ушки из теста умеет не каждый. Но ситуация поправима. В эту субботу, 14 декабря, можно попробовать настоящих пельменей бесплатно и купить домой несколько пачек по доступной цене. В парке Гагарина пройдет фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего».
— На фестивале можно попробовать пельмени, которые изготовлены по разным рецептам. В этом году количество компаний-участников увеличилось до 25. И все готовят традиционное русское блюдо по-своему, — говорит заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.
А еще фестиваль славится своей веселой атмосферой народных гуляний. В этом году гостей ярмарки ждет интересная развлекательная программа.
Также на фестивале можно приобрести все необходимое к новогоднему празднику: мясную и рыбную продукцию, сыры, мед и. А еще - сувениры от ремесленников (авторские куклы, керамику, новогодние игрушки).
Фестиваль начнется в 10.00, а закончится в 16.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU