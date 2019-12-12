На Южном Урале 120 тысяч школьников прошли тесты на склонность к употреблению наркотиков

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-12T10:07:25+03:00

Тестирование помогает определить детей группы риска, чтобы потом работать с ними для профилактики. Фото: gubernator74.ru

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В резиденции губернатора Челябинской области, на заседании антинаркотической комиссии, говорили о профилактики подростковой наркомании и недопущении вовлечения детей в преступный бизнес.

— Нужно обратить внимание на возможность проникновения распространителей в учебные заведения, в том числе общеобразовательные и спортивные школы. Если вовремя ребенку рассказать о последствиях, которые повлечет за собой распространение наркотиков, скорее всего, он не пойдет на преступление. Нам нужно усилить профилактику: работать как с детьми в школах, так и с их родителями. Делать это нужно обязательно! Правовая грамотность — один из элементов совместной работы и в профилактике, и в борьбе с распространением наркотиков, — сказал губернатор.

Сегодня школьники проходят социально-психологическое тестирование — это один из методов профилактики. В этом году в тестировании участвовали 120 тыс детей. По итогам тестирования в группе риска по возможному потреблению наркотиков — более 10% опрошенных.

Министр образования и науки региона Александр Кузнецов сказал, что не проходят опрос студенты вузов и негосударственных колледжей. И это — недоработка.

— Нужно на площадке министерства на уровне ректоров вузов, студенческих профсоюзов решать эту проблему. Такое поручение в протокол будет включено. Алгоритм правильный: определить группу риска (школы и учреждения, где риски максимальны) и затем проводить профилактическую работу. Главное, чтобы это было сделано на высоком организационном уровне, чтобы мы видели положительные результаты, — подчеркнул Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU