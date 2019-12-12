Губернатор Челябинской области потребовал от экстренных служб быть начеку все каникулы

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-12T10:23:04+03:00

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Правительство региона, главы городов и районов во время новогодних праздников должны организовать круглосуточные дежурства, обеспечить надежную работу объектов коммунальной инфраструктуры. Особое внимание — соблюдению правил перевозки детей на новогодние мероприятия.

— Ответственные лица на местах должны находиться в постоянном контакте с коллегами из территориальных органов МВД и МЧС, иметь полное понимание по всем объектам с массовым пребыванием людей. Любые сигналы о коммунальных и иных проблемах должны приниматься без задержек, реакция — оперативная, — обозначил Алексей Текслер. — Особое внимание требую обратить на обеспечение безопасности дорожного движения при доставке групп детей на праздничные мероприятия. Все группы обязательно сопровождаются представителями учреждений, а автобусы — экипажами ГИБДД.

Накануне праздников по поручению губернатора проверят состояние театров, кинотеатров, дворцов спорта, ДК, где пройдут праздники. Особое внимание - состоянию электросетей, сетей тепло- и водоснабжения, систем оповещения, свободного доступа к эвакуационным выходам.

В случае любых чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону единой диспетчерской службы 112 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU