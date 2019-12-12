Заведующую детским садом оштрафовали за потерю ребенка в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-12T10:29:19+03:00

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Неприятный случай произошел в октябре 2019 года в детском саду № 142 города Магнитогорска. После завтрака воспитатели обнаружили, что из группы пропал один мальчик. Не найдя его в садике, женщины позвонили в полицию.

— Оставшись без контроля со стороны персонала, мальчик вышел на улицу и покинул территорию садика. Примерно через полчаса на него обратила внимание проходившая мимо женщина. Она вернула ребенка в дошкольное учреждение, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На заведующую детским садом составили административный протокол. Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По настоянию прокурора воспитателей группы, в которую ходит мальчик, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Похожий случай произошел в Магнитогорске в ноябре прошлого года. Там малыш убежал от воспитателей в одной футболке. Правда, покинуть территорию садика не успел. В группу его вернула проходившая мимо чужая мама.

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ИСТОЧНИК KP.RU