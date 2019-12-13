2019-12-13T05:50:57+03:00
Общество

В Челябинске ГИБДД обещала быть вежливыми с инвалидами

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт
Ольга АНТОНОВА
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Инспекторы ГИБДД больше не будут эвакуировать машины родителей детей-инвалидов от театров.Инспекторы ГИБДД больше не будут эвакуировать машины родителей детей-инвалидов от театров.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Несколько дней назад от здания оперного театра эвакуировали машины, на которых привезли детей-инвалидов на новогодний утренник. Родителям пришлось весь вечер вызволять авто со штрафстоянок.

В ГИБДД позже объяснили, что водители нарушили правила дорожного движения: действие знака «Остановка и стоянка транспортных средств запрещена» распространяется на автомобили со знаками «Инвалид».

О случившемся узнала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, курирующая в правительстве социальный блок. И связалась с силовиками:

— Конструктивно пообщались с руководством ГУ МВД России по Челябинской области по резонансному случаю эвакуации автомобилей, перевозивших детей-инвалидов. Признательна коллегам за полное понимание. На будущее договорились об уведомлении о мероприятиях, где будут участвовать дети. А ГИБДД организует и парковку, и выезд машин. Вот они, чудеса межведомственного взаимодействия! И оно работает, когда есть готовность обеих сторон, — сообщила Ирина Альфредовна на своей странице в Фейсбуке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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