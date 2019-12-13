Алексей Текслер принял жителей области в резиденции

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-13T07:34:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычный по формату прием южноуральцев провел губернатор Алексей Текслер. В общероссийский день приема граждан губернатор общался с жителями региона в резиденции. Ответы на вопросы приглашенных давали министры — они тоже работали на приеме.

Пенсионер из Златоуста Владимир Струнников попросил отремонтировать дорогу между Миассом и Златоустом, которая дублирует федеральную трассу М-5. Этот важный маршрут ведет к Тургояку, в национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», к горнолыжным курортам. Сейчас дорога разбита.

Губернатор поручил министру дорожного хозяйства и транспорта выделить финансы на ремонт дороги. По распоряжению Алексея Текслера конкурсные процедуры начнутся уже в этом году. Нужно вовремя определить подрядчика и не затягивать с ремонтом. Дорогу построят в 2020 г.

— В Челябинской области есть проблема с дорогами, этому вопросу уделялось мало внимания. В этом году, когда я вернулся в регион, мы серьезно увеличили финансирование на ремонт и строительство дорог. В следующем году эти суммы увеличатся, мы отремонтируем в два раза больше дорог — порядка 800 километров, — подчеркнул Текслер.

Ольга Фокина из поселка Нижний Уфалей просит заменить старую котельную. В морозы она не справляется с нагрузками, без тепла остаются более двух тысяч человек.

По решению Алексея Текслера из областного бюджета в следующем году бюджет Верхнего Уфалея получит 20 млн руб на строительство новой котельной — до начала нового отопительного сезона.

Жительница Верхнего Уфалея Елена Васькина попросила провести газ в дом по ул. Маукская. В следующем году муниципалитет получит 20 млн руб для газификации более 100 домов по улМаукская, Грибоедова, Распопина, Дружбы и Дальняя. Работы завершатся осенью 2020 г — это поручил глава региона областному минстрою и руководству муниципалитета.

— В следующем году почти в два раза мы увеличим финансирование газификации. За три года в регионе исполним все проекты газификации, которые получили положительное заключение и готовы к воплощению, — отметил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU