2019-12-13T09:27:01+03:00
Общество

В Магнитогорске полиция выясняет, переехала ли машина «скорой» человека или нет

Медиуи заявляют: такого не было
Ольга АНТОНОВА
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В Магнитогорске разбираются, переехала ли машина "скорой помощи" человека или нет.В Магнитогорске разбираются, переехала ли машина "скорой помощи" человека или нет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне вечером в Магнитогорске на ул. Пети Калмыкова, 4, водитель машины «скорой помощи» переехал лежащего на земле человека. Не оказав пострадавшему помощь, экипаж медков уехал с места ДТП.

По сообщению, опубликованному в группе «На дорогах Магнитки» начата полицейская проверка. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщил главный врач городской станции «скорой помощи» Александр Шумков. В 01.30 водителя забрали со смены для дачи показаний в отделе полиции. Несколькими часами позже всю бригаду сняли с дежурства. Врачи пишут объяснительные.

Между тем, руководство станции «скорой помощи» считает, вины их коллег нет. Первый вызов поступил из соседнего дома, по ул. Пети Калмыкова, 2. Оказав человеку помощь, бригада уехала. Через короткое время сигнал пришел с адреса ул. Пети Калмыкова, 4. Оказалось, на улице упал прохожий с тростью в руке. Он перенес инсульт, упал, лежал на земле. При каких обстоятельствах получены его телесные повреждения — выясняет полиция. Пострадавший доставлен в больницу ММК.

В соцсетях комментарий оставил работник службы скорой помощи в Магнитогорске: «У человека инсульт. «Скорая» его не задела даже. Вот люди лишь бы грязью облить».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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