Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе — 2019»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-13T09:35:17+03:00

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Банк УРАЛСИБ принял участие в предпринимательском форуме Зауралья «вКубе — 2019», который состоялся 10 декабря в Кургане. Мероприятие прошло на площадке Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

В форуме приняли участие представители бизнеса, государственных структур и крупных банков. В рамках мероприятия участники смогли обменяться опытом, поделиться полезной информацией и обсудить различные варианты сотрудничества.

Сотрудники Банка УРАЛСИБ провели консультации предпринимателей по продуктам и услугам Банка, в том числе, по кредитам малому бизнесу с государственной поддержкой. Предприниматели проявили особый интерес к кредитным и лизинговым продуктам Банка, а также услугам, сопровождающим внешнеэкономическую деятельность, и расчетно-кассовому обслуживанию.

— Форум стал важным событием в деловой жизни Кургана. Банк УРАЛСИБ уделяет большое внимание развитию малого бизнеса, в том числе, сотрудничеству с местными предпринимателями. Благодаря различным инструментам поддержки и развития, которые предлагает банк, а также широкой продуктовой линейке, предприниматели могут эффективно развивать свой бизнес, — рассказала Управляющий операционным офисом «Курганский» Банка УРАЛСИБ Татьяна Мороз.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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ИСТОЧНИК KP.RU