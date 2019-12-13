2019-12-13T09:35:17+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе — 2019»

В форуме приняли участие представители бизнеса, государственных структур и крупных банков.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ принял участие в предпринимательском форуме Зауралья «вКубе — 2019», который состоялся 10 декабря в Кургане. Мероприятие прошло на площадке Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

В форуме приняли участие представители бизнеса, государственных структур и крупных банков. В рамках мероприятия участники смогли обменяться опытом, поделиться полезной информацией и обсудить различные варианты сотрудничества.

Сотрудники Банка УРАЛСИБ провели консультации предпринимателей по продуктам и услугам Банка, в том числе, по кредитам малому бизнесу с государственной поддержкой. Предприниматели проявили особый интерес к кредитным и лизинговым продуктам Банка, а также услугам, сопровождающим внешнеэкономическую деятельность, и расчетно-кассовому обслуживанию.

— Форум стал важным событием в деловой жизни Кургана. Банк УРАЛСИБ уделяет большое внимание развитию малого бизнеса, в том числе, сотрудничеству с местными предпринимателями. Благодаря различным инструментам поддержки и развития, которые предлагает банк, а также широкой продуктовой линейке, предприниматели могут эффективно развивать свой бизнес, — рассказала Управляющий операционным офисом «Курганский» Банка УРАЛСИБ Татьяна Мороз.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Росгвардии объяснили, почему к заводу в Челябинске прибыли экстренные службы
В историческом парке «Россия — Моя история» подвели итоги Года театра
Новогодний подарок от Альфа-Банка: отмена годовой комиссии за обслуживание карты
Новый год на Южном Урале: где туристам интересно и полезно отдохнуть
Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе — 2019»
В Магнитогорске полиция выясняет, переехала ли машина «скорой» человека или нет
В Челябинске родители юных гимнастов жалуются на разруху в спортшколе
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
«За черной полосой идет белая»: нападающий «Трактора» Виталий Кравцов уезжает из Челябинска
Алексей Текслер принял жителей области в резиденции
В Сатке врачи скорой помощи пожаловались в полицию на низкую зарплату
В Челябинске ГИБДД обещала быть вежливыми с инвалидами
СМИ: стоматологи предложили записывать на зубах историю болезни своих пациентов
В Челябинске грузовик провалился в траншею
Соцсети: детсады Челябинской области ввели санкции против Бэтмена и других американских героев
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам ПАО «Банк «Екатеринбург» в своих банкоматах
В Челябинске закроют треть старых елочных базаров
Бывший медбрат стал главврачом ГКБ № 8 в Челябинске
В Челябинске сообщают о приближающихся морозах
Второго фигуранта дела Тефтелева также отправили в изолятор
Народный избранник борется за каждое дерево в челябинском бору