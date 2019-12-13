Новый год на Южном Урале: где туристам интересно и полезно отдохнуть

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-13T10:17:13+03:00

Директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) рассказал, как провести время в каникулы и праздники

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Что интересного можно увидеть у нас в Челябинской области именно в зимний период? Как увлекательно и с пользой провести время? И что привлекает туристов на Южном Урале?

Об этом и многом другом рассказал директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.

Где провести новогодние каникулы? Читайте в материале на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU