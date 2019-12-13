Новогодний подарок от Альфа-Банка: отмена годовой комиссии за обслуживание карты

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-13T10:26:15+03:00

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До конца декабря 2019 года Альфа-Банк предлагает открыть кредитную карту по программе «100 дней без процентов» и не платить за обслуживание весь 2020 год.

Как отмечает директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич, акция неспроста стартует в декабре: это наиболее насыщенный, с точки зрения покупательской активности, месяц, люди делают подарки, планируют путешествия. Кредитка Альфа-Банка в таком случае становится незаменимым помощником и дополнительным кошельком.

— Мы уверены, что наше предложение будет востребованным, — говорит Волосевич. — Если вы еще не оформили карту по программе «100 дней без процентов», сейчас подходящий момент сделать это.

По этой программе, которая остается одной из самых востребованных у миллионов клиентов, есть возможность не платить комиссию за выдачу наличных в банкоматах банка и его партнеров — до 50 тысяч рублей ежемесячно. Кредитный лимит по программе достигает полмиллиона рублей. Льготный 100-дневный период охватывает не только покупки по карте, но и снятие наличных. Оформляется карта любым доступным способом: в офисе Альфа-Банка, через мобильное приложение или в интернет-банке.

Альфа-Банк продолжает развивать нишу кредитных карт, уверенно демонстрируя свои лидерские позиции на этом рынке. Доля рынка банка по кредитным картам в России составляет 10,18%. Только за январь — сентябрь 2019 года рост портфеля превысил 41%, что стало самым высоким показателем среди пяти ведущих банков Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU