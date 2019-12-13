В историческом парке «Россия — Моя история» подвели итоги Года театра

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-13T10:37:25+03:00

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Торжественное событие прошло в декорациях выставки «Аплодисменты! Занавес». Роскошные костюмы к постановкам, элементы эскизов оформления — в экспозиции собраны все самые яркие моменты уходящего Года театра.

На торжественной церемонии Алексей Текслер заявил, что Год театра в Челябинской области стал по-настоящему прорывным.

— 15 театральных фестивалей, а если добавить разного рода сценические проекты, другие мероприятия — их было больше 50, они проходили по всей области. 83 премьеры, сотни тысяч человек посмотрели спектакли. Это успех! Мы много времени уделили вопросу обновления материально-технической базы театров. Все наши государственные театры получили поддержку. В них идет либо уже завершен ремонт. Речь идет и о государственном академическом драматическом театре, и о государственном академическом театре оперы и балета, Камерном театре. Мы вместе с федеральным центром уделили должное внимание театрам, где чаще всего спектакли смотрят и дети. Театра кукол, молодежный театра тоже получили соответствующую поддержку по линии нацпроекта. Не обошли стороной и муниципальные театры.

Самое важное в театре — это зрители. Благодарю вас, всех тех, кто активно работает и дарит нам, зрителям, невероятные эмоции. Впереди много планов. Обещаю регулярную, постоянную поддержку и внимание всем нашим театрам, — сказал Алексей Текслер.

Глава региона поздравил с юбилеем артиста Челябинского государственного академического театра драмы Николая Ларионова. Накануне заслуженному артисту России исполнилось 80 лет.

В 2019 году государственными и муниципальными театрами Челябинской области созданы 83 новые постановки, состоялось около 600 показов премьерных спектаклей. Их посмотрели более 150 тысяч зрителей. В этом году в области были проведены 15 крупных театральных фестивалей международного, всероссийского и регионального значения, почти 120 спектаклей было представлено в разных городах области и за ее пределами. Выросло количество постановок и улучшилось качество спектаклей, о чем говорит участие театральных коллективов в международных и всероссийских фестивалях.

ИСТОЧНИК KP.RU