В «Тракторе» не жалеют об отъезде Кравцова в НХЛ

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-13T13:25:18+03:00

Сколько будет зарабатывать игрок в США

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Форвард черно-белых Виталий Кравцов уезжает в клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», откуда недавно вернулся в родной клуб.

Сегодня, на открытой тренировке «Трактора» главный тренер команды Владимир Юрзинов, комментируя отъезд хоккеиста, напомнил, что недавно Виталия Кравцова перевели в фарм-клуб «Челмет», но на днях снова вернули в основную команду.

Кстати, в двух предыдущих матчах за «Трактор» Виталий сыграл всего одну смену…

— Это решение самого Кравцова. Утром мы сообщили ему, что возвращаем его в основной состав. А вечером он уже улетел в Северную Америку. Хочется пожелать ему успехов. Чтобы Виталий рос, развивался, как игрок, добивался успехов, — сказал Владимир Юрзинов.

В общем, тренер тактично намекнул, что в клубе не сильно переживают из-за отъезда игрока.

Специалисты отмечают, что далеко не факт, что Кравцов в Штатах попадет в основной состав «рейнджеров». Возможно, как и прежде будет играть в фарм-клубе команды, которая выступает в АХЛ. Там его зарплата составляла 70 тысяч долларов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU