В Челябинской области шьют боевую экипировку для солдат

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-13T15:54:25+03:00

На IV межрегиональном производственном форуме губернатору Алексею Текслеру рассказали о гособоронзаказе

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Челябинск принимает форум «Производительность труда, кооперации и цифровизация». Его участники — промышленники, представители малого и среднего бизнеса, общественники, ученые — более 500 человек из разных регионов России.

На форуме работал губернатор Алексей Текслер. Ему продемонстрировали продукцию миасской швейной фабрики. Там отшивают экипировку, в том числе, по гособоронзаказу. В планах руководства — разработка экипировки «солдата будущего».

Пленарное заседание форума открыл губернатор Алексей Текслер.

— Принял решение выделить средства на поддержку малого бизнеса из областного бюджета, — сказал Алексей Текслер. — Соответствующую программу поручил разработать в следующем году. Ждем ваши предложения, насколько реализуемые меры поддержки эффективны.

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ИСТОЧНИК KP.RU