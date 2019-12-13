В Челябинской области шьют боевую экипировку для солдат
Челябинск принимает форум «Производительность труда, кооперации и цифровизация». Его участники — промышленники, представители малого и среднего бизнеса, общественники, ученые — более 500 человек из разных регионов России.
На форуме работал губернатор Алексей Текслер. Ему продемонстрировали продукцию миасской швейной фабрики. Там отшивают экипировку, в том числе, по гособоронзаказу. В планах руководства — разработка экипировки «солдата будущего».
Пленарное заседание форума открыл губернатор Алексей Текслер.
— Принял решение выделить средства на поддержку малого бизнеса из областного бюджета, — сказал Алексей Текслер. — Соответствующую программу поручил разработать в следующем году. Ждем ваши предложения, насколько реализуемые меры поддержки эффективны.
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ИСТОЧНИК KP.RU